Перекрытие части улицы Плехановский Посад продлили в Пскове

16:42, 27 декабря 2024, ПАИ

Перекрытие части улицы Плехановский Посад продлили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В связи с производственной необходимостью ограничение движения в районе дома № 9 продлили сегодня до 19:00.

Напомним, что ограничения введены для проведения аварийных дорожных работ.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.