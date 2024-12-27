Перекрытие части улицы Плехановский Посад продлили в Пскове
Перекрытие части улицы Плехановский Посад продлили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
В связи с производственной необходимостью ограничение движения в районе дома № 9 продлили сегодня до 19:00.
Напомним, что ограничения введены для проведения аварийных дорожных работ.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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