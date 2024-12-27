Движение по улице Плехановский Посад полностью возобновили в Пскове
Дорожные работы завершили на улице Плехановский Посад в районе дома № 9 в Пскове и движение для транспорта вновь открыто, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что участок этой улицы закрывали для движения транспорта сегодня, 27 декабря, с 9:00.
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