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Общество

В Печорах открылся модернизированный кадровый центр

Открытие модернизированного кадрового центра состоялось в Печорах сегодня, 27 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В Печорах открылся модернизированный кадровый центр. Фото здесь и далее: организаторы

Новый центр расположен на улице Прудовой, 2.

«Поздравляю всех с тем, что у нас есть возможность открывать обновлённые центры. Теперь это действительно кадровый центр, наполненный содержанием, с современным внешним видом, что очень важно. Он станет надёжной опорой в поиске работы и реализации потенциала», – обратилась к присутствующим первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В рамках торжественного мероприятия гостей поприветствовали председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. После торжественного открытия все желающие смогли посетить кадровый центр «Работа России», ознакомиться с его услугами и мерами поддержки, принять участие в профориентационных играх.

  • Новый кадровый центр
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Новый кадровый центр
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Новый кадровый центр
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Новый кадровый центр
    Фото: Газета «Печорская правда»
  • Новый кадровый центр
    Фото: Газета «Печорская правда»

Модернизация кадрового центра стала возможной благодаря реализации нацпроекта «Демография». В рамках обновления была улучшена материально-техническая база, закуплено новое оборудование и программное обеспечение, а сотрудники прошли дополнительное обучение для повышения квалификации.

«Модернизация кадрового центра в Печорах является важным шагом в развитии системы занятости района. В 2024 году уровень безработицы в Печорском районе составил 0,12 %, что ниже среднего показателя по области, равного 0,23 %. Это стало возможным благодаря совместной работе органов службы занятости и работодателей. Новый центр будет предлагать жителям района разнообразные услуги трудоустройства, переобучения и профориентации», – отметили специалисты кадрового центра.

С начала 2024 года центр уже оказал помощь 174 гражданам, из которых 125 нашли работу. Благодаря кадровому центру прошли обучение семь безработных.

Ранее в интервью ПАИ председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова рассказала, что кадровые центры откроют в каждом муниципалитете Псковской области.

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