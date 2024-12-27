Оборудование для генетического анализа закупил ​Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ

20:29, 27 декабря 2024, ПАИ

В Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ создана и функционирует научная лаборатория генетических исследований. В настоящее время её сотрудники занимаются научной работой и медико-генетическими исследованиями. Задача лаборатории – изучение механизмов функционирования генома и транскриптома клетки, молекулярных основ клеточных процессов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Для реализации целей лаборатории Псковский государственный университет закупил по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» современное оборудование для генетического анализа. Оборудование позволяет проводить различного рода исследования для осуществления как фундаментальных, так и прикладных задач, например экспрессии отдельных генов или выявление мутаций и установление структуры того или иного гена, нарушение структурной организации хромосомного аппарата клетки, анализ метилирования ДНК. Всё это важно для изучения молекулярных процессов как в норме, так и в патологии.

Для визуализации продуктов ПЦР используются электрофорез и камеры гель-документирования: после того как специалисты поставили ПЦР, проводят электрофорез, в нём под действием электрического тока разгоняется ДНК. Затем с помощью камеры фотографируется полученный результат. Это позволяет проследить, правильно ли прошла реакция ПЦР. Также лаборатория использует и визуализацию в режиме real-time.

«У нас появилась система цифровой капельной ПЦР, она обладает высокой чувствительностью за счёт того, что перед постановкой реакции проба переводится в состояние эмульсии и разделяется на миллионы капель. В одной капельке содержится одна молекула – ДНК-матрица для ПЦР. В каждой капле проходит одна реакция, таким образом, мы можем достаточно точно проводить количественный анализ без использования дополнительных калибровок и построения калибровочных кривых. По окончании реакции снимается флуоресцентный сигнал. Он детектируется только в микрореакциях с мишенью, т. е. в положительных. Микрореакции без мишени не флуоресцируют и считаются отрицательными. Затем по количеству положительных и отрицательных микрореакций с помощью статистических методов определяется исходная концентрация мишени в образце», – сказал старший преподаватель кафедры общей биологии и биомедицины, заведующий лабораторией Александр Романов.

Он подчеркнул, что такая система позволяет обнаруживать редкие мишени, например мутации с встречаемостью < 0,01 %.

Напомним, «Приоритет 2030» – масштабная государственная программа поддержки университетов в России, рассчитанная до 2030 года. Её цель – сформировать в стране более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны.