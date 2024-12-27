Пять детских новогодних желаний исполнили сотрудники кадровых центров Псковской области
В Псковской области сотрудники 24 кадровых центров объединились в рамках акции «Ёлка желаний» и исполнили пять детских желаний в преддверии Нового года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.
Среди получивших подарки – 14-летний Александр из Печорского дома-интерната, который занимается спортом и мечтает о новой форме для самбо. 16-летний Алексей загадал классический костюм для выпускного, а 12-летний Александр – настольный футбол. Эти подарки были вручены детям в модернизированном кадровом центре Печорского муниципального округа. Для Алексея также подобрали рубашку и обувь.
«Кроме того, Валентину Б. подарок вручат сотрудники Кадрового центра Пскова и Псковского района: он выбрал для себя абонемент в фитнес-зал. А Дане уже передали колонку через организатора акции «Ёлка желаний» – Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», – добавили сотрудники ОЦЗН.
Ранее сообщалось, что акция «Ёлка желаний» прошла в правительстве Псковской области.
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Пять детских новогодних желаний исполнили сотрудники кадровых центров Псковской области
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