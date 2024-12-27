Пять детских новогодних желаний исполнили сотрудники кадровых центров Псковской области

20:40, 27 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области сотрудники 24 кадровых центров объединились в рамках акции «Ёлка желаний» и исполнили пять детских желаний в преддверии Нового года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.

Среди получивших подарки – 14-летний Александр из Печорского дома-интерната, который занимается спортом и мечтает о новой форме для самбо. 16-летний Алексей загадал классический костюм для выпускного, а 12-летний Александр – настольный футбол. Эти подарки были вручены детям в модернизированном кадровом центре Печорского муниципального округа. Для Алексея также подобрали рубашку и обувь.

«Кроме того, Валентину Б. подарок вручат сотрудники Кадрового центра Пскова и Псковского района: он выбрал для себя абонемент в фитнес-зал. А Дане уже передали колонку через организатора акции «Ёлка желаний» – Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», – добавили сотрудники ОЦЗН.

Ранее сообщалось, что акция «Ёлка желаний» прошла в правительстве Псковской области.