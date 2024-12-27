В Усвятах официально открыли штаб муниципального волонтёрского корпуса 80-летия Победы

21:51, 27 декабря 2024, ПАИ

В Усвятах состоялось официальное открытие штаба муниципального волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Мероприятие прошло в молодёжном отделе администрации Усвятского округа. Здесь открыли зону для работы и обучения волонтёров к празднованию 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сопровождающих мероприятия по сохранению исторической памяти. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Участие в торжественном мероприятии приняли представители Совета ветеранов войны и труда, администрации округа, руководители сферы образования и социальной защиты, волонтёры.

«В 2025 году все вместе, всей страной будем отмечать значимое для нас событие. В преддверии значимой даты мы начинаем подготовку к 80-летнему юбилею Победы. Низкий поклон, уважаемые ветераны, за то, что вы храните и передаёте память нашему молодому поколению. И могу сказать, что молодое поколение с честью несёт эти традиции. Волонтёры заслужили уважение населения, и поэтому им оказано высокое доверие сопровождать юбилейные торжества. Я желаю вам с честью пройти подготовку к знаковому событию и, став его частью, продолжать сохранять память о Великой Победе», – обратился к собравшимся глава округа Дмитрий Петров.

Табличку об открытии штаба из рук Дмитрия Петрова получила руководитель волонтёрского корпуса Анна Марченко. «За работой волонтёров стоит каждодневный труд молодого поколения усвятичей, которые занимаются подготовкой памятных акций и встреч, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, чтят подвиги героев и сохраняют историческую память. Многое предстоит сделать в преддверии Дня Победы», – пояснила Анна Валерьевна.

Заместитель главы округа Светлана Ермакова отметила, что в преддверии Дня Победы запланировано более сорока мероприятий патриотической направленности и что только вместе мы сможем достойно подготовиться к проведению Дня Великой Победы.

Почётными гостями открытия корпуса 80-летия Победы стали представители ветеранского движения.

Волонтёрский корпус к 80-летию Победы уже начал свою работу в Усвятах по адресу улица Карла Маркса, д. 20, 1-й этаж.

Ранее сообщалось, что центры подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы до конца года откроют во всех муниципалитетах Псковской области.