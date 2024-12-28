Конкурсы для семей с детьми и молодёжи будут проводить в Псковской области ежегодно

08:32, 28 декабря 2024, ПАИ

Конкурсы для семей с детьми и молодёжи будут проводить в Псковской области ежегодно. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«В Год семьи в Псковской области появились новые меры поддержки. В том числе субсидии на молодёжные, а также социально значимые проекты молодых семей», – отметил глава региона.

По итогам конкурсного отбора молодёжных проектов победителями стали 11 идей из Пскова, Великих Лук, Себежа, Плюссы, Великолукского района и Новоржевского округа. Все они направлены на развитие добровольчества, обратил внимание губернатор.

Также в 2024 году впервые прошли конкурсные отборы проектов молодых семей на общую сумму 5,1 млн рублей. Победителями стали 12 заявок из Пскова, Великих Лук, Себежа, Плюссы и Псковского района.

«Проекты будут реализовываться в 2025 году. Желаю всем успешно воплотить свои идеи! Принял решение о ежегодном проведении таких конкурсных отборов для семей с детьми и молодёжи. Обязательно участвуйте в конкурсах!» – заключил Михаил Ведерников.