У скончавшейся студентки ПсковГУ не было туберкулёза

11:05, 28 декабря 2024, ПАИ

У скончавшейся студентки ПсковГУ не было туберкулёза, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза со ссылкой на заключение Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которое не подтвердило у девушки наличия открытой формы заболевания.

Ранее сообщалось, что в Пскове умерла иностранная студентка. Распространилась также информация, что причиной смерти стал туберкулёз.

В вузе уточнили также, что погибшая девушка проходила обязательный для иностранных студентов медицинский осмотр в одном из государственных медучреждений региона. По результатам ей был выдан документ о том, что она здорова. Во время обучения в медицинские учреждения, в том числе в медцентр ПсковГУ, студентка с жалобами не обращалась.

«Во избежание тревожных настроений и распространения недостоверной информации Роспотребнадзор выдал предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, по которым все сотрудники и студенты, имевшие контакты с погибшей, должны пройти медицинский осмотр, что вузом и будет организовано уже с сегодняшнего дня», – добавили в пресс-службе вуза.