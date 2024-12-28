Погода после 3 января должна быть больше похожа на зимнюю – псковский метеоролог

16:29, 28 декабря 2024, ПАИ

Понижение температур прогнозируется после 3 января в Псковской области, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Дневные и ночные температуры должны быть слабо отрицательные, а именно от 0 до -5 и от -2 до -7 градусов. Также ожидаются небольшие осадки в виде снега, отметила Тала Нещадимова.

«То есть погода после 3 января должна быть больше похожа на зимнюю», – уточнила метеоролог.

Ранее сообщалось, какая погода ждёт жителей Псковской области 31 декабря.