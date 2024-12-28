Более полутора тысяч молодых псковичей готовили сувениры для тех, кто будет работать в новогодние праздники
Более 1,5 тысячи молодых людей в Псковской области приняли участие в мастер-классах по созданию новогодних сувениров для тех, кто будет трудиться в праздники. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении «Движения первых».
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Фото: региональное отделение «Движения первых»
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Фото: региональное отделение «Движения первых»
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Фото: региональное отделение «Движения первых»
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Фото: региональное отделение «Движения первых»
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Фото: региональное отделение «Движения первых»
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Фото: региональное отделение «Движения первых»
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Фото: региональное отделение «Движения первых»
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Фото: региональное отделение «Движения первых»
«Юные участники «Движения первых» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки начали поздравлять работников магазинов, транспорта, охраны, почты и многих других профессий, которые помогают каждому из нас комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи», – отметили в организации.
Ранее сообщалось, что активисты движения поздравили с наступающим Новым годом псковских полицейских.
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Более полутора тысяч молодых псковичей готовили сувениры для тех, кто будет работать в новогодние праздники
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