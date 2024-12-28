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Общество

В Псковской области наградами Минстроя отметили вклад специалистов региона в реализацию программы ФКГС

В правительстве Псковской области состоялось торжественное мероприятие, на котором были вручены награды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ команде региона, активно участвовавшей в организации и проведении всероссийского онлайн-голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жильё и городская среда». По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова награды вручил его заместитель Игорь Шатурный. Церемония прошла в пятницу, 27 декабря, сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вице-губернатор отметил значительный вклад сотрудников правительства области, комитета по строительству и ЖКХ, специалистов строительной и коммунальной сфер, представителей некоммерческих организаций и активистов в организацию одного из ключевых мероприятий национального проекта «Жильё и городская среда». Особую признательность он выразил за проведение информационной кампании.

«За шесть лет в Псковской области благодаря программе ФКГС было благоустроено более 500 общественных территорий. Люди видят, как меняется область, поэтому с каждым годом всё больше вовлекаются в этот процесс. Так, в 2023 году в голосовании приняли участие 65 тысяч жителей региона, а в этом году – уже более 73 тысяч», – сказал Игорь Шатурный, выразив благодарность участникам церемонии за их работу.

Напомним, в 2024 году в Псковской области было благоустроено 37 общественных пространств, которые были выбраны жителями в ходе онлайн-голосования. Это небольшие уютные скверы и пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, фонтаны, места памяти и парки. В следующем году планируется привести в порядок ещё 30 общественных пространств.

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