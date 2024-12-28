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Культура

Мастер-класс по композиции провёл известный российский фотограф в Пскове

Мастер-класс по композиции провёл известный российский фотограф Алексей Конин в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Алексей Конин. Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

В мероприятии приняли участие все, кто любит снимать, – профессиональные фотографы, члены фотоклуба «Серебряный ангел», читатели и сотрудники библиотеки.

Алексей Конин признался, что снимает только на профессиональную камеру, но и в мобильном телефоне, по его мнению, получаются хорошие снимки. Главное – тщательно продумать композицию, глубину резкости и другие параметры съёмки.

Участники встречи обсудили, какие кадры лучше – спланированные или спонтанные, какие подсказки дают фотографам японские живописцы и знания школьного курса геометрии, какую роль в фотографии имеет золотое сечение, чего в фотосъёмке больше – вдохновения или математической скрупулёзности, а также другие вопросы.

Добавим, Алексей – профессиональный японист, член Союза художников России. Несколько лет преподавал на кафедре графического дизайна СПГХПА имени А. Л. Штиглица. Отдаёт предпочтение чёрно-белым снимкам и обращается к широкому спектру тем – природе и городским пейзажам, портретам людей и репортажной съёмке.

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