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Общество

Михаил Ведерников исполнил новогодние желания юных псковичей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил подарки участникам региональной благотворительной акции «Елка желаний». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Владимир желал получить набор для рисования. Маленькой Елизавете глава региона подарил мягкую игрушку и стол для рисования песком. В числе подарков были также машинки, доски для плавания, спортивный инвентарь.

Также Михаил Ведерников исполнил мечту Максима о том, чтобы побывать в роли пилота.

«Под Новый год и Рождество должны случаться чудеса», - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутаты Псковского областного Собрания приняли участие в акции «Ёлка желаний».

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