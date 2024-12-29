Михаил Ведерников исполнил новогодние желания юных псковичей
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил подарки участникам региональной благотворительной акции «Елка желаний». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Владимир желал получить набор для рисования. Маленькой Елизавете глава региона подарил мягкую игрушку и стол для рисования песком. В числе подарков были также машинки, доски для плавания, спортивный инвентарь.
Также Михаил Ведерников исполнил мечту Максима о том, чтобы побывать в роли пилота.
«Под Новый год и Рождество должны случаться чудеса», - подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутаты Псковского областного Собрания приняли участие в акции «Ёлка желаний».
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