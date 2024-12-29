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Экономика

Новая гостиница в бывшем здании ТЭЦ откроется в Пскове в 2026 году

Новая гостиница в бывшем здании ТЭЦ у реки Великой откроется в Пскове в 2026 году, сообщил инвестор проекта на заседании совета по инвестициям по председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Новая четырехзвездочная гостиница, согласно проекту, будет предлагать гостям 155 гостиничных номеров различные классности, и 18 помещений, пригодных для использования дополнительной инфраструктуры гостиницы. В частности, в этих помещениях будут расположены массажные кабинеты, магазины, фотостудии.

Также планируется размещение аква- и спа-центр, места общественного питания - два ресторана, два лобби-бара, бар и площадка и большая площадка для проведения крупных массовых мероприятий.

Вести в эксплуатацию объект планируется в первом полугодии 2026 года.

В рамках реализации проекта будет создано не менее 88 рабочих мест. Налоговые отчисления в региональный бюджет после выхода на полное производственную площадку составят не менее 53 миллионов в год.

Общий объем инвестиций составил 883 миллиона.

Ранее в здании ТЭЦ, которое является образцом архитектуры конструктивизма (1920 год), должны были разместиться квартиры. Однако застройщик не исключал и другие варианты приспособления здания.

К возведению нового жилого комплекса на берегу Великой (в него должно было войти и здание ТЭЦ) приступили ещё в 2018 году. Над проектом более года работала команда специалистов во главе с руководителем петербургского архитектурного бюро «Студия 44» Никитой Явейном. Два дома в рамках задуманного ЖК были построены, перевоплощение ТЭЦ инвестор так и не начал.

В течение нескольких сезонов на территории будущего ЖК велись археологические раскопки, о результатах которых можно прочесть здесь.

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