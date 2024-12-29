Косметический бренд Yasya расширит производство в Псковской области

23:02, 29 декабря 2024, ПАИ

Инвестиционный проект, направленный на создание площадок по производству косметических средств бренда Yasya, поддержали участники совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 28 декабря. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.

Компания работает в направлении импортозамещения. Однако из-за отсутствия производственной площадки бренд запустили в Пензе.

В 2024 году косметика бренда Yasya объявила о старте продаж в различных торговых сетях, а также в универмаге национального центра «Россия» и в специализированных магазинах натуральной косметики. Кроме того, компания вошла в топ-10 национальных брендов.

«Сейчас мы ведём работу (и надеемся на вашу помощь в рамках всего проекта) по подбору земли, на которой мы также хотим выращивать экологическое сырьё для нашего производства – экстракты», – подчеркнула основательница бренда Руслана Комлева.

В планах – запустить производство в 2025 году, где будет пять рабочих мест. Планируемые инвестиции – девять миллионов, два из которых – компании, отметила она.

«Конечно, надо всё в Псковскую область возвращать из других регионов», – сказал Михаил Ведерников.

После губернатор передал слово руководителю комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрею Михееву, который в свою очередь уточнил, что проекту требуется финансовая поддержка через льготное финансирование.

«Лимит предусмотрен на компанию. Предварительно заявка уже была экспертным советом фонда рассмотрена, поэтому тоже надеемся на вашу поддержку», – обратился Андрей Михеев к губернатору.

Михаил Ведерников дал поручение оказать помощь проекту и подобрать участки земли для сырья.

Напомним, что основательница бренда косметики Yasya Руслана Комлева из Псковской области представляла опыт производства президенту России Владимиру Путину на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Также она была гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эфир можно посмотреть по ссылке.