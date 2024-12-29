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Общество

Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в двух районах Псковской области

Ежегодная акции «Полицейский Дед Мороз» прошла в Себежском и Порховском районах.

Фото: газета «Призыв»

В преддверии Нового года сотрудники МО МВД России «Себежский» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» посетили центр социальной реабилитации «Алые паруса» в посёлке Сосновый Бор, пишет газета «Призыв».

Сотрудники поздравили детей, находящихся в центре, с наступающим Новым годом и вручили им сладкие подарки.

Фото: газета «Порховский вестник»

Кроме того, сотрудники ОМВД России по Порховскому району поздравили детей в филиале социальной реабилитации несовершеннолетних в местечке Лесное, пишет газета «Порховский вестник».

«Уже давно это детское учреждение является подшефным для наших полицейских. Ежегодно они дарят воспитанникам филиала реабилитации новогодние подарки в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». И этот год не стал исключением», – отметили в газете.

Начальник отдела Михаил Иванов с коллегами привезли 16 подарков – столько детей сейчас живёт в филиале. Поздравления с праздником от ребят и педагогов получили и сотрудники полиции. Руководитель филиала Ольга Шигаева вручила Михаилу Иванову благодарственное письмо.

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