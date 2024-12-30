Жительница Псковской области приняла участие в финальной игре года «Что? Где? Когда?»

09:02, 30 декабря 2024, ПАИ

За команду телезрителей в финальной игре года «Что? Где? Когда?» сыграла жительница посёлка Дедовичи Псковской области Наталья Антонова. Программа вышла в эфир на Первом канале 29 декабря.

Команда Максима Поташева дала досрочный ответ и отгадала ответ на вопрос. Вопрос озвучил ведущий программы: «Не секрет, что телезрителям не по душе, когда я начинаю прибегать к методу Сократа, а метод этот заключается в том, что я, подробно Сократу, пытаюсь извлечь из вас скрытое знание при помощи наводящих вопросов. С кем сравнивал себя Сократ в этот момент».

Правильный ответ – с повитухой, человеком, который помогает принимать роды женщине, – назвал Александр Мосягин.

Напомним, что в 2022 году Наталья Антонова обыграла знатоков клуба «Что? Где? Когда?» и получила 100 тысяч рублей.