Отпустить всё плохое и искренне верить: рецепт исполнения желаний назвал Дед Мороз

10:03, 30 декабря 2024, ПАИ

Рецепт исполнения новогодних желаний и взрослых, и детей назвал главный Дед Мороз России. Об этом пишет ТАСС.

Во-первых, он порекомендовал россиянам оставить всё плохое в 2024 году. Кроме того, нужно обязательно загадать желание и всем сердцем верить в чудо.

Дед Мороз подчеркнул, что уже многое сделано в этом году, но до конца 2024-го нужно всей душой верить в чудо, тогда оно обязательно исполнится.

Многие взрослые, так же как и дети, продолжают верить в чудеса, добавил он. Сказка для этого и нужна, чтобы взрослые вспоминали детство, а дети всем сердцем верили в лучшее, обратил внимание Дед Мороз.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников исполнил мечту семилетнего Максима из Великих Лук.

Напомним, что каждый желающий может принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнить мечты детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – это простые желания, синие потребуют некоторых затрат, белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.