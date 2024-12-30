Стало известно, какая погода ждёт жителей Псковской области в последний день года
Стало известно, какая погода будет ждать жителей Псковской области 31 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Псковичей ожидает облачная погода. Ночью будут осадки: по северу области – мокрый снег, а по югу территории – снег с дождём.
Днём синоптики прогнозируют небольшой снег или мокрый снег, а на юге области мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
Ночью будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, а утром с переходом к западным направлениям со скоростью 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
О погоде в январе можно прочитать по ссылке.
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