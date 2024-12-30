Стало известно, какая погода ждёт жителей Псковской области в последний день года

11:55, 30 декабря 2024, ПАИ

Стало известно, какая погода будет ждать жителей Псковской области 31 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Псковичей ожидает облачная погода. Ночью будут осадки: по северу области – мокрый снег, а по югу территории – снег с дождём.

Днём синоптики прогнозируют небольшой снег или мокрый снег, а на юге области мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, а утром с переходом к западным направлениям со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

О погоде в январе можно прочитать по ссылке.