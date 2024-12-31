Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области за последнюю неделю года

12:20, 31 декабря 2024, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области в последнюю неделю года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

С 23 по 29 декабря в регионе было выявлено 3089 случаев ОРВИ, тогда как неделей ранее таких случаев было выявлено 3838.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 52,8 %. В Пскове за неделю зарегистрировали 1387 случаев ОРВИ, или 44,9 % от общего количества по региону.

«В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.