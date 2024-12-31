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Общество

Жители Псковской области могут стать волонтёрами «Поезда Победы»

Жители Псковской области могут стать волонтёрами «Поезда Победы». Об этом сообщили ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Региональный центр подготовки волонтёров 80-летия Победы объявляет о наборе волонтёров в сопровождение проекта. Чтобы стать волонтёром поезда, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, в очередной раз в Псковскую область прибудет уникальная передвижная экспозиция «Поезд Победы», которая не имеет аналогов в мире. В первую очередь её увидят жители и гости города воинской славы Великие Луки. Открытие выставки состоится 6 и 7 января. После этого экспозиция отправится в Дно, где её можно будет посетить 8 января. А 14 и 15 января «Поезд Победы» будет в Пскове. Выставка доступна на железнодорожных вокзалах, где организуют посещение экспозиции.

Отметим, с момента открытия выставки «Поезд Победы» в октябре 2020 года её посетило более миллиона человек из России и Белоруссии. В прошлый раз «Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона. Фоторепортаж ПАИ смотрите здесь.

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