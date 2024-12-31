Музейный досуг в первый день нового года предлагают псковичам
Псковский музей-заповедник приглашает на мероприятия 1 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В Псковском кремле организуют сборные экскурсии по Псковскому кремлю 1 января. Начало мероприятий в 12:00 и 15:00. Действует спецпредложение для пенсионеров. Записаться на экскурсию можно по телефону: +7(8112)331065.
В Музейном квартале в 14:00 и 16:00 состоится сборная экскурсия по выставке «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были». Записаться на экскурсию можно по телефону: +7(8112)663311.
В музее отметили, что в первую среду месяца пенсионерам и учащимся (студентам) по предъявлению соответствующих документов доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.
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