Более 55 миллиардов рублей потратили россияне на новогодние подарки на онлайн-платформах
Более 55 миллиардов рублей потратили жители России на новогодние подарки, купленные в интернете. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
Наиболее популярными подарками стали наборы, а не сертификаты на услуги. Среди самых продаваемых товаров на маркетплейсах оказались сладости, пижамы, товары для дома и красоты, а также техника.
Затраты составили на 19% больше, чем в прошлом году.
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Более 55 миллиардов рублей потратили россияне на новогодние подарки на онлайн-платформах
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