Более 55 миллиардов рублей потратили россияне на новогодние подарки на онлайн-платформах

21:32, 31 декабря 2024, ПАИ

Более 55 миллиардов рублей потратили жители России на новогодние подарки, купленные в интернете. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Наиболее популярными подарками стали наборы, а не сертификаты на услуги. Среди самых продаваемых товаров на маркетплейсах оказались сладости, пижамы, товары для дома и красоты, а также техника.

Затраты составили на 19% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, как предпочитают россияне встретить Новый год – 2025.