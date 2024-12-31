Психолог дала рекомендации по внедрению полезных привычек в повседневную жизнь

22:47, 31 декабря 2024, ПАИ

Психолог, директор Института психолого-социальной работы Сеченовского университета Мария Киселёва в интервью «Известиям» рассказала, как не только начать следовать полезным привычкам, но и сделать их частью своей жизни.

Она подчеркнула, что для успеха необходима мотивация. «Важно понимать, зачем мы делаем то или иное действие, но конечный результат должен быть направлен на нашу пользу. Если мы стремимся к цели ради кого-то, даже самого близкого и любимого, мотивация может не сработать», – сказала она.

Также важно видеть результат в долгосрочной перспективе. Это поможет в моменты слабости. В таких ситуациях можно представить образ будущего мечты, чтобы избавиться от сомнений.

Для того чтобы закрепить полезные привычки, лучше всего иметь поддержку. Это могут быть друзья, близкие или даже люди, которые разделяют ваши интересы и хотят быть рядом с вами. Они помогут вам, если что-то пойдёт не по плану. «Если вы решили сесть на диету, то лучше всего найти единомышленника. В противном случае будет сложно есть салат, когда все вокруг едят жареное и фастфуд», – добавила эксперт.

Возможно, даже придётся изменить круг общения, если вы хотите избавиться от вредных привычек.

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