Северное сияние могли наблюдать жители Псковской области этой ночью

10:30, 01 января 2025, ПАИ

Северное сияние удалось увидеть жителям деревни Игомель Плюсского муниципального округа этой ночью. Об этом пишет газета «Плюсский край».



Фото: Юлия Богданова



Фото: Юлия Богданова



Фото: Юлия Богданова



Фото: Юлия Богданова



Фото: Юлия Богданова



Фото: Юлия Богданова











Небо раскрасилось в яркие цвета в самом начале нового года. Фотографии праздничного чуда в редакцию газеты прислала местная жительница Юлия Богданова.

Ранее сообщалось, что северное сияние также удалось запечатлеть на острове в Псковском озере.