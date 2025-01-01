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Общество

Северное сияние могли наблюдать жители Псковской области этой ночью

Северное сияние удалось увидеть жителям деревни Игомель Плюсского муниципального округа этой ночью. Об этом пишет газета «Плюсский край».

  • Северное сияние над Псковской областью
    Фото: Юлия Богданова
  • Северное сияние над Псковской областью
    Фото: Юлия Богданова
  • Северное сияние над Псковской областью
    Фото: Юлия Богданова
  • Северное сияние над Псковской областью
    Фото: Юлия Богданова
  • Северное сияние над Псковской областью
    Фото: Юлия Богданова
  • Северное сияние над Псковской областью
    Фото: Юлия Богданова

Небо раскрасилось в яркие цвета в самом начале нового года. Фотографии праздничного чуда в редакцию газеты прислала местная жительница Юлия Богданова.

Ранее сообщалось, что северное сияние также удалось запечатлеть на острове в Псковском озере.

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