Северное сияние могли наблюдать жители Псковской области этой ночью
Северное сияние удалось увидеть жителям деревни Игомель Плюсского муниципального округа этой ночью. Об этом пишет газета «Плюсский край».
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Фото: Юлия Богданова
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Фото: Юлия Богданова
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Фото: Юлия Богданова
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Фото: Юлия Богданова
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Фото: Юлия Богданова
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Фото: Юлия Богданова
Небо раскрасилось в яркие цвета в самом начале нового года. Фотографии праздничного чуда в редакцию газеты прислала местная жительница Юлия Богданова.
Ранее сообщалось, что северное сияние также удалось запечатлеть на острове в Псковском озере.
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