Расчистка дорог от снега идёт в Пскове с самого утра
Расчистка дорог и тротуаров от выпавшего снега проходит в Пскове с самого утра сегодня, 1 января. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«В ночь с 31 декабря на 1 января начался интенсивный снегопад, который создал праздничную атмосферу в городе. Однако это природное явление потребовало оперативного вмешательства со стороны коммунальных служб», – отметил он.
Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области ожидается мокрый снег и гололедица.
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