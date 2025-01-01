Расчистка дорог от снега идёт в Пскове с самого утра

11:20, 01 января 2025, ПАИ

Расчистка дорог и тротуаров от выпавшего снега проходит в Пскове с самого утра сегодня, 1 января. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В ночь с 31 декабря на 1 января начался интенсивный снегопад, который создал праздничную атмосферу в городе. Однако это природное явление потребовало оперативного вмешательства со стороны коммунальных служб», – отметил он.

Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области ожидается мокрый снег и гололедица.