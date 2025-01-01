Новогодний забег «На спорте после хоровода» состоялся в Пскове
Новогодний забег «На спорте после хоровода» прошёл в Пскове сегодня, 1 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В нём приняли участие сотни псковичей и гостей города. «Крутая дружеская пробежка с Дедом Морозом, музыкой, чаепитием, подарками и конкурсами», – отметили в сообщении.
Спортивное мероприятие проводится уже в девятый раз.
Ранее сообщалось, что ещё один забег – на 2 025 метров – пройдёт сегодня в Пскове.
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