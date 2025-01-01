Движение автобуса № 53 возобновится в Пскове с 2 января
Движение автобуса № 53 возобновится в Пскове с 2 января, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Движение автобуса по маршруту № 53 (площадь Ленина – аэропорт) возобновляется в связи с открытием после ремонта площади у Псковского международного аэропорта им. княгини Ольги.
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