Движение автобуса № 53 возобновится в Пскове с 2 января

16:17, 01 января 2025, ПАИ

Движение автобуса № 53 возобновится в Пскове с 2 января, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Движение автобуса по маршруту № 53 (площадь Ленина – аэропорт) возобновляется в связи с открытием после ремонта площади у Псковского международного аэропорта им. княгини Ольги.