Свой День рождения отмечает сегодня главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников
Свой День рождения отмечает художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников сегодня, 1 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.
«Человека, который умеет преподносить сюрпризы и удивлять публику, рожденного в первый день нового года. Это значит на протяжении всей жизни олицетворять перемены, что с успехом делает наш маэстро. Уважаемый и горячо любимый Алексей Анатольевич, от всей души желаем вам неиссякаемого вдохновения, сил и возможностей для осуществления всех проектов!», – отметили сотрудники филармонии.
Ранее сообщалось, что две великолучанки – ветераны Великой Отечественной войны отпраздновали свои вековые юбилеи.
Свой День рождения отмечает сегодня главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников
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