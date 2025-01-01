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Свой День рождения отмечает сегодня главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников

Свой День рождения отмечает художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников сегодня, 1 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Алексей Репников. Фото: ПАИ

«Человека, который умеет преподносить сюрпризы и удивлять публику, рожденного в первый день нового года. Это значит на протяжении всей жизни олицетворять перемены, что с успехом делает наш маэстро. Уважаемый и горячо любимый Алексей Анатольевич, от всей души желаем вам неиссякаемого вдохновения, сил и возможностей для осуществления всех проектов!», – отметили сотрудники филармонии.

Ранее сообщалось, что две великолучанки – ветераны Великой Отечественной войны отпраздновали свои вековые юбилеи.

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