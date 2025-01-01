Молодёжь приглашают принять участие в подготовке к Рождеству в храмах Псковского района

23:50, 01 января 2025, ПАИ

В январе 2024 года организаторы молодёжных встреч «Ставрос» приглашают принять участие в подготовке к Рождеству Христову в храмах Святого Князя Владимира в Вернявино и Святой Мученицы Татианы в деревне Соловьи Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

За чаепитием участники будут создавать праздничные украшения, обустраивать вертеп и наряжать ёлку. Также на встрече будут читать рождественские истории и петь колядки. Приглашаются дети и подростки, а также их родители.

Встречи пройдут 4 января 13:00 в храме Святого Князя Владимира в деревне Вернявино и 5 января 14:00 в храме Святой Мученицы Татианы в деревне Соловьи.

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