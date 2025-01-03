Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Спасём жизнь вместе!»

19:21, 03 января 2025, ПАИ

Сотрудники УКОН УМВД приглашают псковичей принять участие в конкурсе социальной рекламы, посвящённом антинаркотической тематике и пропаганде здорового образа жизни. Конкурс будет проходить с 10 января по 20 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Его цели заключаются в том, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме незаконного употребления наркотиков и психотропных веществ, а также способствовать формированию в обществе отрицательного отношения к их незаконному использованию.

В конкурсе могут участвовать как физические, так и юридические лица, а также творческие коллективы. Необходимо подчеркнуть, что содержание и сюжет конкурсной работы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

В конкурсе предусмотрены три номинации: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», а также «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы вместе с заявками следует подать в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля. Адрес: город Псков, улица Ипподромная, дом 118. Электронная почта для отправки заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы, которые займут призовые места на региональном этапе, будут отправлены для участия во всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.