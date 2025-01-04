Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область сегодня

10:56, 04 января 2025, ПАИ

Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область сегодня, 4 января.

Праздничный состав приедет в Псков 4 января в 15:05 и останется на городском вокзале до 18:30. После этого он отправится в Дно, где его прибытие запланировано на 21:40, а отправление – на 23:10.

Напомним, что псковичи за несколько часов раскупили все билеты на поезд Деда Мороза.

Гости смогут посетить вагон-ресторан, вагон-буфет и вагон-лавку с фотозоной без необходимости покупки билета. В этих местах можно приобрести подарки Деда Мороза, сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или своим друзьям и близким по всей стране.

Кроме того, псковичи и жители Дно смогут бесплатно поучаствовать в анимационной программе, которая пройдёт рядом с поездом Деда Мороза. Она начнётся на перроне за 20 минут до прибытия.