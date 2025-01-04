О значимых событиях 1960-ых годов в Псковской области рассказал Михаил Ведерников
О значимых событиях, которые произошли в 1960-х годах в Псковской области, в рамках своего спецпроекта рассказал губернатор Михаил Ведерников.
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
«В 60-е годы Псков постепенно застраивается и приобретает уже знакомые нам очертания. В 1965-м году построены первые пятиэтажки на улице Яна Фабрициуса, в 1966-м – первый 9-тиэтажный дом. В 1967-м году возведён мост имени 50-летия Октября, заасфальтировали улицы Яна Фабрициуса и 23 июля, начал работать аэропорт», – отметил губернатор.
Активно живёт и село, добавил глава региона. Так, к новому 1965-му году жители поселка Церковище получили «подарок» – ясли-сад. А в посёлке Насва Новосокольнического района открыли новый колхозный клуб.
«Сегодня мы продолжаем уделять особое внимание сельским территориям. Благодаря президентскому
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