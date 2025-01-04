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Общество

Марина Гаращенко назвала направления работы комитета по здравоохранению в Псковской области в 2025 году

В каких направлениях будет строиться работа комитета по здравоохранению Псковской области в 2025 году, рассказала председатель комитета Марина Гаращенко.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В 2025 году работа по развитию системы здравоохранения будет продолжена в рамках новых национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», отметила она.

В частности, направления, по которым будет осуществляться реализация новых национальных проектов на территории Псковской области, следующие: «Здоровье для каждого», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Медицинские кадры», «Национальная цифровая платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», а также «Совершенствование экстренной медицинской помощи» и «Охрана материнства и детства» (нацпроект «Семья»).

Кроме того, в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2025 году предусмотрено возведение 37 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и трёх врачебных амбулаторий.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в проекте бюджета запланировано 9,2 млрд рублей.

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