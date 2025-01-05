Рождественский вертеп появился у Святых врат Псково-Печерского монастыря
Рождественский вертеп появился у Святых врат Псково-Печерского монастыря, сообщается в телеграм-канале обители. У Никольского храма вертеп ещё в процессе подготовки.
Ранее Псковское агентство информации публиковало расписание рождественских богослужений в Псково-Печерском монастыре.
Сегодня вечером, в 18:00, состоится богослужение в Михайловском храме.
6 января в 8:00 – Божественная литургия в Михайловском храме. В 22:00 начнётся всенощное бдение в Михайловском и Успенском храмах.
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