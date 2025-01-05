Волонтёры из Великих Лук готовятся к прибытию «Поезда Победы»

19:25, 05 января 2025, ПАИ

Волонтёры из Великих Лук готовятся к прибытию передвижного музея «Поезд Победы», который ожидается 6 января. Об этом ПАИ сообщили в Управлении образования администрации Великих Лук.

С приветственным словом к участникам собрания волонтёров обратились врио председателя комитета по молодёжной политике по Псковской области Дмитрий Яковлев и начальник отдела по молодёжной политике управления образования администрации Великих Лук Екатерина Карпенко.

«Этого долгожданного события и многие жители, и гости города очень ждали! С момента открытия регистрации билеты были забронированы в течение 19 минут! Это рекордное время! И нам отрадно, что такое количество неравнодушных людей захотели посетить уникальную и, единственную такую в мире, выставку и следили за новостями! До встречи на Поезде Победы!» – отметили в управлении образования.

Отметим, что город воинской славы Великие Луки станет одним из первых городов, с которых начнется путешествие поезда по РФ и Белоруссии.