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Культура

«Рождественские встречи» завершились в музее-усадьбе «Тригорское»

«Рождественские встречи» завершились в музее-усадьбе «Тригорское». Об этом ПАИ сообщили в Пушкинском заповеднике.

Фото: сообщество «Пушкинский Заповедник» в соцсети «ВКонтакте»

Два концерта классической музыки прошли в Зелёной гостиной Дома-музея Осиповых и Вульфов с аншлагом. 4 января со стихами и романсами здесь выступили псковские артисты – Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор) и Валерия Дунюшкина (фортепиано).

5 января прозвучали песни и романсы Александра Гурилёва и Александра Варламова в исполнении гостей из Санкт-Петербурга, артистов музыкального салона «Новые берега» – Дмитрия Кондратьева (баритон) и Анастасии Карабановой (фортепиано).

Ранее сообщалось, что первая в 2025 году арт-экскурсия Михаила Драгунова прошла Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

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