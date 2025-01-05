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Общество

Главный инфекционист Минздрава России: Метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ

Метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы. Об этом заявил Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов, сообщается в телеграм-канале «Минздрав России».

Напомним, вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае.

По словам Владимира Чуланова, метапневмовирус широко распространен по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ. Данный вирус знаком и россиянам, для него характерны сезонные подъемы заболеваемости.

К симптомам метапневмовирусной инфекции относят типичные проявления ОРВИ кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышку, осиплость голоса.

Главный инфекционист отметил, что на 51 неделе 2024 года доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с аналогичной неделей 2023 года (0,8%). В текущем эпидемическом сезоне доля метапневмовируса на протяжении нескольких недель стабильно остается на уровне 0,1%.

Эффективны стандартные меры профилактики ОРВИ: мытьё рук с мылом или используйте спиртосодержащие антисептики, проветривание помещений, избегание контактов с лицами с симптомами ОРВИ, по возможности стоит отказаться от мест массового скопления людей.

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Главный инфекционист Минздрава России: Метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ
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