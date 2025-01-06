Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О значимых итогах в сфере образования в 2024 году рассказал Борис Елкин

​О значимых итогах в сфере образования в 2024 году рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Одним из них стал капремонт школ № 2 и 23, а также уже одобрены заявки на капитальный ремонт школы № 13 и детского сада № 54. Для дополнительного образования в школах города открыты технопарки «Кванториум», а всего в Пскове доступны 584 программы для самых активных детей.

Кроме того, в 2024 году было рекордное количество 100-балльников на ЕГЭ. Всего 24 школьника. Школы выпустили 102 золотых и 53 серебряных медалиста.

Выросло и количество финалистов Всероссийской олимпиады школьников. В 2024 году их было девять. Трое из них стали призёрами. Ещё трое учащихся победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена», а международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее» принёс шесть дипломов.

Учащийся лицея № 4 Илья Щембелов стал серебряным призёром крупнейшего в Азии форума для юных изобретателей CASTIC. А ученик технического лицея Тимофей Ковалёв вошёл в топ-10 лучших юных изобретателей страны.

«Наши педагоги также достойно представили Псковскую область на федеральном уровне. Психолог детского сада № 28 Нина Умнова получила специальный приз всероссийского конкурса «Педагог-психолог 2024», а социально-экономический лицей № 21 и детский сад № 22 стали лучшими инклюзивными школой и детским садом России», – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что глава города также рассказал о значимых проектах в дорожной сфере Пскова в 2024 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 января 2025

Опубликован 105-й выпуск сборника «Михайловская пушкиниана»

06 января 2025

Монтаж выставки трофейной техники проходит в центре Пскова
06 января 2025

МЧС предупреждает псковичей о гололёде 7 января
06 января 2025

Руководитель следственного управления по Псковской области принял участие в акции «Ёлка желаний»
06 января 2025

Каток готовится к открытию в Финском парке Пскова
06 января 2025

Названы лидеры в номинации «Призвание» премии «Народное признание»
06 января 2025

Музей «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки
06 января 2025

О значимых итогах в сфере образования в 2024 году рассказал Борис Елкин

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...