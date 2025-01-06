О значимых итогах в сфере образования в 2024 году рассказал Борис Елкин

14:26, 06 января 2025, ПАИ

​О значимых итогах в сфере образования в 2024 году рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Одним из них стал капремонт школ № 2 и 23, а также уже одобрены заявки на капитальный ремонт школы № 13 и детского сада № 54. Для дополнительного образования в школах города открыты технопарки «Кванториум», а всего в Пскове доступны 584 программы для самых активных детей.

Кроме того, в 2024 году было рекордное количество 100-балльников на ЕГЭ. Всего 24 школьника. Школы выпустили 102 золотых и 53 серебряных медалиста.

Выросло и количество финалистов Всероссийской олимпиады школьников. В 2024 году их было девять. Трое из них стали призёрами. Ещё трое учащихся победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена», а международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее» принёс шесть дипломов.

Учащийся лицея № 4 Илья Щембелов стал серебряным призёром крупнейшего в Азии форума для юных изобретателей CASTIC. А ученик технического лицея Тимофей Ковалёв вошёл в топ-10 лучших юных изобретателей страны.

«Наши педагоги также достойно представили Псковскую область на федеральном уровне. Психолог детского сада № 28 Нина Умнова получила специальный приз всероссийского конкурса «Педагог-психолог 2024», а социально-экономический лицей № 21 и детский сад № 22 стали лучшими инклюзивными школой и детским садом России», – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что глава города также рассказал о значимых проектах в дорожной сфере Пскова в 2024 году.