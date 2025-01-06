Опубликован 105-й выпуск сборника «Михайловская пушкиниана»

18:07, 06 января 2025, ПАИ

Новый, уже 105-й выпуск научно-популярного сборника «Михайловская пушкиниана», выпущенный на свет силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», размещён в свободном доступе на официальном сайте учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В музее рассказали, что в книгу вошло 26 статей и заметок, подготовленных по итогам последних по времени научных Михайловских Пушкинских чтений «Есть имена, как солнце!..». Эта конференция была приурочены к 200-летию приезда ссыльного поэта в родовое имение под Псковом.

Авторы публикаций в новой «пушкиниане» – специалисты разных профилей (филологи и лингвисты, историки, педагоги и музейные работники и прочее) из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор, Орла, Челябинска, Великого Новгорода, Владимира, Московской, Ленинградской и Калужской областей. Вошла в сборник и заметка Лакшми Сриваставы, исследовательницы индийского происхождения, которая принимала участие в конференции на момент конференции была аспирантом Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в Москве.

Отмечая, что именно в Михайловском поэт «…создал свои лучшие произведения, а дух Михайловского и позднее всегда жил в его творчестве», один из рецензентов сборника, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Государственного университета просвещения (Москва) Татьяна Алпатова условно делит представленные в сборнике материалы на несколько тематических групп. Это работы, «…уточняющие биографические характеристики А. С. Пушкина, вносящие новые факты в летопись его жизни и празднование его юбилеев»; работы литературно-художественного, эстетического, искусствоведческого характера; работы, содержащие анализ языка Пушкина – «лингвистическая пушкиниана», которая по сути своей неисчерпаема.

Среди последних рецензент особо отмечает исследование Ирины Юрьевой «Язык произведений и писем Пушкина периода михайловской ссылки: новые слова и словосочетания, их источники и художественная функция», где «…дан отличный анализ специфически «михайловских» словечек А. С. Пушкина».

В Пушкинском заповеднике отметили и другие публикации в новом сборнике. Это изящный анализ источников «ревнивого» стихотворения Марины Цветаевой «Счастие или грусть…» (1916) о жене Пушкина Наталье Гончаровой (автор – псковский исследователь творчества Марины Цветаевой Александр Егоров). Или эскиз проекта новой экспозиции, посвящённой «Сну Татьяны» – фактически лишь нескольким строфам из «Евгения Онегина», написанным в Михайловском. Автор публикации – Наталья Михайлова, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина (Москва), считает этот фрагмент композиционной вершиной романа в стихах: сон главной героини по-своему раскрывает характеры Татьяны и Онегина, становится пророчеством, предвещая гибель Ленского и замужество Татьяны.

В музее сообщили, что, как сейчас предполагается, разработка московского музейщика Натальи Михайловой будет реализована именно в «Михайловском», в мемориальной усадьбе «Тригорское» – бывшем имении друзей и сердечных приятелей Пушкина Осиповых и Вульфов. Несомненно, подчеркнули в музее, эти и многие другие публикации, вошедшие в новое издание, будут также интересны, причём не только специалистам, но и самому широкому кругу читателей.

В «Михайловском» добавили, что рецензент Татьяна Алпатова среди прочего констатирует: многие статьи в новой книге «…основаны на редких документальных источниках, архивных данных, не публиковавшихся ранее, что повышает научный уровень сборника и свидетельствует о серьёзности подготовки авторов, их увлеченности проблематикой, отличном знании историографии предмета пушкиноведения. Стоит, – добавляет рецензент далее, – поблагодарить сотрудников Пушкинского заповедника – редакторов, корректоров, руководителя издательской службы – за тщательную подготовку сборника, тематическую спаянность текстов, разнообразие и глубину материалов и в целом за любовь к своему делу».

Добавим, что бумажная версия новой книги объёмом в 17,25 печатного листа (276 страниц) свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение». Тираж сборника, который распространяется бесплатно, весьма скромен – 150 экземпляров. Однако на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» новую книгу могут свободно читать и скачивать все желающие. Издание доступно по адресу https://pushkinland.ru/, в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».