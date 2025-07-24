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Общество

Печоры готовятся к празднованию Дня города

Печоры готовятся к празднованию Дня города и 81-й годовщине освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков. Вчера в администрации округа состоялось заседание организационного комитета, где рассматривались вопросы проведения праздника, пишет районная газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Программа праздника составлена, и сейчас все ответственные организации активно занимаются подготовкой. Праздничная программа рассчитана на несколько дней с 8 по 11 августа, главным из которых станет суббота 9 августа.

Ранее сообщалось, что опубликована программа празднования Дня основания города Новосокольники.

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