Печоры готовятся к празднованию Дня города
Печоры готовятся к празднованию Дня города и 81-й годовщине освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков. Вчера в администрации округа состоялось заседание организационного комитета, где рассматривались вопросы проведения праздника, пишет районная газета «Печорская правда».
Программа праздника составлена, и сейчас все ответственные организации активно занимаются подготовкой. Праздничная программа рассчитана на несколько дней с 8 по 11 августа, главным из которых станет суббота 9 августа.
Ранее сообщалось, что опубликована программа празднования Дня основания города Новосокольники.
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