Печоры готовятся к празднованию Дня города

19:01, 24 июля 2025, ПАИ

Печоры готовятся к празднованию Дня города и 81-й годовщине освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков. Вчера в администрации округа состоялось заседание организационного комитета, где рассматривались вопросы проведения праздника, пишет районная газета «Печорская правда».

Программа праздника составлена, и сейчас все ответственные организации активно занимаются подготовкой. Праздничная программа рассчитана на несколько дней с 8 по 11 августа, главным из которых станет суббота 9 августа.

Ранее сообщалось, что опубликована программа празднования Дня основания города Новосокольники.