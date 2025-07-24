В Пскове обвиняемому в вымогательстве сотруднику полиции продлили арест

18:15, 24 июля 2025, ПАИ

Псковский городской суд избрал меру пресечения в отношении должностного лица правоохранительного органа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б», части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере, совершённое с вымогательством). Суд решил продлить арест в виде заключения под стражу по 10 сентября 2025 года включительно. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина, угрожая предпринимателю привлечением к уголовной ответственности, получил от последнего взятку в виде денег в сумме не менее ста тысяч рублей. Незаконная деятельность последнего была пресечена сотрудниками УФСБ России по Псковской области.

Сторона защиты в судебном заседании просила изменить меру пресечения на домашний арест.

Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, изучив представленные материалы, с учётом характера и тяжести преступления, данных о личности обвиняемого, согласился с выводами суда первой инстанции, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу, не найдя оснований для её изменения на домашний арест.

В удовлетворении жалобы адвоката отказано.