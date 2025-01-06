«Рождественская колыбельная» в исполнении китайского и российского артистов прозвучит в Пушкинских Горах

20:48, 06 января 2025, ПАИ

Концерт фортепианной музыки «Рождественская колыбельная» пройдёт в Пушкинских Горах 7 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника

В исполнении российского пианиста и композитора Василия Щербакова и китайской пианистки, лауреата международных конкурсов и фестивалей Кайи Хэ прозвучат произведения А. Марчелло, И.С. Баха, Ф. Шопена, С.В. Рахманинова, К. Дебюсси, Д.Б. Кабалевского, В. Щербакова.

Мероприятие состоится 7 января в Научно-культурном центре Пушкинских Гор по адресу бульвар имени С. С. Гейченко, 1. Начало в 15:00.

Вход для участников СВО и членов их семей бесплатный.

Ранее сообщалось, что рождественские гулянья «Рождество начинается здесь!» развернутся в парке Строителей в Пскове 7 января.