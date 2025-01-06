Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

31% жителей СЗФО приняли решение работать в праздничные дни – исследование

31% жителей Северо-Западного федерального округа планируют продолжить работу в праздничные дни. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитиками Авито Работы.

Опрос, в котором приняли участие семи тысяч работающих россиян, выявил, что около трети жителей СЗФО намерены продолжать трудиться в праздники. Ещё 13% опрошенных выразили вероятность выполнения рабочих задач в этот период.

При поиске подработок на новогодние праздники 14% респондентов ориентируются на рекламу на маркетплейсах и сайтах объявлений.

Среди тех, кто планирует работать в праздники, большинство респондентов (60%) сообщили о намерении трудиться в обычном режиме на основном месте работы. Чаще всего об этом заявляли сотрудники сферы охраны и безопасности (79%), работники торговли (74%), общественного питания (70%), такси и пассажирских услуг (68%), медицины и фармацевтики (68%), производства и промышленности (66%), а также доставки, грузоперевозок и логистики (63%).

Ещё 18% работающих жителей СЗФО собираются взять дополнительные проекты у своего текущего работодателя. Работать удалённо или на фрилансе в период праздников планируют 14% опрошенных, а 12% надеются за праздники завершить задачи, оставшиеся с 2024 года.

Некоторые жители СЗФО хотят попробовать что-то новое: 10% намерены найти подработку в другой компании, а 6% сосредоточатся на собственных проектах или бизнесе.

При определении времени, которое жители СЗФО готовы посвятить работе, большинство стремится к разумному балансу. 28% респондентов готовы уделить рабочим задачам 3–4 полных рабочих дня за весь праздничный период. Около 16% планируют ограничиться 1–2 днями. Однако есть и те, кто готов работать в течение всего праздничного периода: 11% опрошенных сообщили о намерении быть занятыми в течение всех новогодних праздников. В среднем жители СЗФО готовы занять праздничными подработками около четырёх полных рабочих дней.

Причины, побуждающие людей выходить на работу в праздничные дни, разнообразны. Для одних это возможность заработать на подарки и праздничные расходы — такую цель указали 28% респондентов. Для других главным мотивом становится желание накопить на отпуск или личные цели (28%). Немаловажным остаётся и стремление использовать появившееся свободное время с пользой — об этом заявили 17% участников опроса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 января 2025

Почти три тысячи случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
06 января 2025

Колядки, хоровод и святочные игры: что ждёт участников праздника «Рождество начинается здесь» в Пскове
06 января 2025

Детская игровая программа, мастер-класс и кинофильм: юных печерян приглашают на «Рождественский выходной»
06 января 2025

Псковский ГКЦ стал местом, где сбываются новогодние мечты
06 января 2025

95-летие отпраздновала жительница Новоржевского округа, труженица тыла Любовь Яковлева
06 января 2025

Рецептом приготовления рождественского гуся поделились две печерянки
06 января 2025

Опубликован 105-й выпуск сборника «Михайловская пушкиниана»
06 января 2025

Монтаж выставки трофейной техники проходит в центре Пскова

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...