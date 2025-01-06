31% жителей СЗФО приняли решение работать в праздничные дни – исследование

21:27, 06 января 2025, ПАИ

31% жителей Северо-Западного федерального округа планируют продолжить работу в праздничные дни. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитиками Авито Работы.

Опрос, в котором приняли участие семи тысяч работающих россиян, выявил, что около трети жителей СЗФО намерены продолжать трудиться в праздники. Ещё 13% опрошенных выразили вероятность выполнения рабочих задач в этот период.

При поиске подработок на новогодние праздники 14% респондентов ориентируются на рекламу на маркетплейсах и сайтах объявлений.

Среди тех, кто планирует работать в праздники, большинство респондентов (60%) сообщили о намерении трудиться в обычном режиме на основном месте работы. Чаще всего об этом заявляли сотрудники сферы охраны и безопасности (79%), работники торговли (74%), общественного питания (70%), такси и пассажирских услуг (68%), медицины и фармацевтики (68%), производства и промышленности (66%), а также доставки, грузоперевозок и логистики (63%).

Ещё 18% работающих жителей СЗФО собираются взять дополнительные проекты у своего текущего работодателя. Работать удалённо или на фрилансе в период праздников планируют 14% опрошенных, а 12% надеются за праздники завершить задачи, оставшиеся с 2024 года.

Некоторые жители СЗФО хотят попробовать что-то новое: 10% намерены найти подработку в другой компании, а 6% сосредоточатся на собственных проектах или бизнесе.

При определении времени, которое жители СЗФО готовы посвятить работе, большинство стремится к разумному балансу. 28% респондентов готовы уделить рабочим задачам 3–4 полных рабочих дня за весь праздничный период. Около 16% планируют ограничиться 1–2 днями. Однако есть и те, кто готов работать в течение всего праздничного периода: 11% опрошенных сообщили о намерении быть занятыми в течение всех новогодних праздников. В среднем жители СЗФО готовы занять праздничными подработками около четырёх полных рабочих дней.

Причины, побуждающие людей выходить на работу в праздничные дни, разнообразны. Для одних это возможность заработать на подарки и праздничные расходы — такую цель указали 28% респондентов. Для других главным мотивом становится желание накопить на отпуск или личные цели (28%). Немаловажным остаётся и стремление использовать появившееся свободное время с пользой — об этом заявили 17% участников опроса.