Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины при пожаре в Себеже

18:23, 07 января 2025, ПАИ

Проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре проводится в Себеже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Тело 51-летней женщины было обнаружено в частном доме на месте пожара 7 января. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Выясняются все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.