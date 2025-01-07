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Общество

Музей «Поезд Победы» прибудет в Дно завтра

Музей «Поезд Победы» прибудет в Дно завтра, 8 января. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Музей «Поезд Победы» прибудет в Дно 8 января. Фото: ПАИ

«Друзья, 8 января на станцию Дно прибудет «Поезд Победы». Посетить уникальную экспозицию может любой желающий старше 12 лет», – отметил глава муниципалитета.

Чтобы посетить выставку, необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. Регистрация уже открыта, полученный билет будет отправлен на электронную почту. Экспозиция будет работать с 10:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что музей «Поезд Победы» побывал в Великих Луках.

Напомним, с момента открытия выставки «Поезд Победы» (в октябре 2020 года) её посетило более миллиона человек из России и Белоруссии. В прошлый раз «Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона. Фоторепортаж ПАИ смотрите здесь.

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