До –3 градусов и мокрый снег ожидается в Псковской области 8 января

19:34, 07 января 2025, ПАИ

Облачная погода с мокрым снегом ожидается в Псковской области завтра, 8 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что псковичей предупредили о неблагоприятном погодном явлении 8 января.