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Общество

В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

«В Псковской области сильный снегопад. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом», – отметили в пресс-службе.

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. В случае необходимости 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты компании призывают строго соблюдать правила безопасности вблизи энергетических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП на расстояние менее восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Псковичи могут сообщать об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов по круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

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