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Общество

Как ездить в плохую погоду и не попасть в ДТП: советы МЧС

Неблагоприятные погодные условия усложняют вождение автомобиля и ставят под угрозу безопасность водителя и пассажиров, напоминают псковичам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Водитель должен освободить дворники от наледи, а при налипании снега остановиться и очистить окна и зеркала.

Необходимо также соблюдать скоростной режим: высокая скорость на скользкой зимней дороге чревата вылетом с трассы и опрокидыванием автомобиля. При этом при движении нужно держать безопасную дистанцию относительно других автомобилей, а также не совершать опасных манёвров.

Необходимо использовать ремень безопасности. В условиях плохой видимости следует включать противотуманные фары.

При попадании в колею нужно попытаться проехать так, чтобы она оказалась между колёсами машины. Не нужно хаотично крутить руль, его необходимо держать прямо и снизить скорость автомобиля.

«Твоё благоразумие и осторожность сберегут твою жизнь и покой твоих близких!» – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в течение суток 8 января местами по Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода.

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