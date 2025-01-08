Как ездить в плохую погоду и не попасть в ДТП: советы МЧС

10:59, 08 января 2025, ПАИ

Неблагоприятные погодные условия усложняют вождение автомобиля и ставят под угрозу безопасность водителя и пассажиров, напоминают псковичам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Водитель должен освободить дворники от наледи, а при налипании снега остановиться и очистить окна и зеркала.

Необходимо также соблюдать скоростной режим: высокая скорость на скользкой зимней дороге чревата вылетом с трассы и опрокидыванием автомобиля. При этом при движении нужно держать безопасную дистанцию относительно других автомобилей, а также не совершать опасных манёвров.

Необходимо использовать ремень безопасности. В условиях плохой видимости следует включать противотуманные фары.

При попадании в колею нужно попытаться проехать так, чтобы она оказалась между колёсами машины. Не нужно хаотично крутить руль, его необходимо держать прямо и снизить скорость автомобиля.

«Твоё благоразумие и осторожность сберегут твою жизнь и покой твоих близких!» – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в течение суток 8 января местами по Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода.