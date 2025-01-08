66 населённых пунктов в Плюсском округе остались без электричества из-за непогоды

12:21, 08 января 2025, ПАИ

66 населённых пунктов в Плюсском муниципальном округе остались без электричества из-за непогоды, сообщила глава округа Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По состоянию на 8:00, было зафиксировано аварийное отключение шести электролиний 10 кВт, без электричества был 71 населённый пункт.

К работе привлекли шесть аварийно-восстановительных бригад. По состоянию на 11:00, частично восстановили две электролинии. Без электричества остаются 66 населённых пунктов. Работы продолжаются, уточнила глава округа.

Псковичи могут сообщать об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Напомним, что из-за неблагоприятных погодных условий филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности.